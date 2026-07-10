Iğdır'da Park Halindeki Kamyonet Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Park Halindeki Kamyonet Trafik Kazası Geçirdi

Iğdır\'da Park Halindeki Kamyonet Trafik Kazası Geçirdi
10.07.2026 07:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamyonet, yola çıkarken hafif ticari araçla çarpıştı; yaralanan yok, maddi hasar var.

Iğdır'da park halindeki bir kamyonet, yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesi, Tümay Aydemir Caddesi'nde meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında park halindeki bir kamyonet, yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki kamyonetin yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Trafik, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Park Halindeki Kamyonet Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı
Bakırköy’de Yaya Kaza Kurbanı Bakırköy'de Yaya Kaza Kurbanı
İnegöl’de barakada yangın: 1 ölü İnegöl'de barakada yangın: 1 ölü
Hamaney’in naaşı Kerbela’ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Erdoğan’dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi

07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
07:21
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ın hediyesini gazetecilere gösterdi
Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi
06:59
Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı Model sayısı yarıya inecek
Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek
06:40
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
06:13
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı Mahkemeden satışa iptal kararı
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı! Mahkemeden satışa iptal kararı
04:56
İran’dan Trump’a suikast hazırlığı İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı
İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 08:08:26. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Park Halindeki Kamyonet Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.