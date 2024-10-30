Iğdır'da yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan 1kişi gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Terör Örgütü'ne üye olma suçuna yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, K.Y. isimli şüpheli Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Emniyet yetkilileri, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - IĞDIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Iğdır'da PKK/KCK Üyesi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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