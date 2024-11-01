İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı

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Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakası öncesinde, TUSAŞ'ta şehit olan vatandaşlarımız için düzenlenen saygı duruşu sırasında ve akabinde okunan İstiklal Marşı'nda tribünde ayağa kalkmadıkları tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.

01.11.2024 14:25
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27 Ekim 2024 Pazar günü Iğdır Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor müsabakası öncesinde, TUSAŞ'ta şehit olan vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı'nda tribünde ayağa kalkmadıkları tespit edilen N.K. ve B.Y. isimli şahıslar, Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, milli değerlere saygı göstermenin önemine dikkat çekerek bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

İstiklal Marşı\'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Pendikspor, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kültür, TUSAŞ, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Saygı duyacaklar 108 14 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    ya bu ülkeyi seveceksin ya da terk edeceksin 102 16 Yanıtla
  • Öner ÖNKOL:
    hemen iran a ırak a gönderin oranın milli marşını okusunlar 100 12 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    kesin CHP lidir 27 64 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    kesin CHP nin küçüğü dem lidirler Türk kanı taşıyan onu yapmaz 37 24 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    acaba chpdem ne diyecek buna bir kulp bulurlarsa şaşmayın kim atatürk,çü görün 22 32 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    Yuh yaaaani 26 27 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Döve döve eğitin 38 10 Yanıtla
  • Önder null:
    oha lan resmen bitmis ulke 30 9 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bölücü işte terörist sevici ne beklenir bunlardan 26 6 Yanıtla
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