Iğdır’da maddi hasarlı kaza

Iğdır şehir merkezinde Rıza Yalçın Caddesi üzerinde iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Rıza Yalçın Caddesi'nde, Iğdır Belediyesi hizmet binası önündeki güzergahta seyir halinde bulunan bir ticari araç ile hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.