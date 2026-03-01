Iğdır’da Trafik Denetimi - Son Dakika
Iğdır'da Trafik Denetimi

Iğdır’da Trafik Denetimi
01.03.2026 15:22
Iğdır'da yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan araçlara ceza kesildi, bazıları otoparka çekildi.

Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, ekipler kurallara uymayan araçları kontrol etti. Abartı egzoz kullanan araçlara ceza uygulanırken bazı araçlar çekici ile otoparka götürüldü.

Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde yapılan rutin trafik denetimleri sırasında, ekipler şehir içi güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Denetimlerde araçların trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, özellikle hız, emniyet kemeri, ehliyet ve araç ekipmanları üzerine yoğunlaşıldı. Denetimlerde abartı egzoz kullanan ve modifiye araçlar da dikkatle incelendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı araçlar gerektiğinde çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Trafik ekipleri, sürücülere güvenli sürüş konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
