Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Merkez bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan arama faaliyetinde, şüphelinin ikametinde yapılan incelemede; 56 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 175 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet tabanca mermisi ve 1 adet kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve silah malzemeleriyle ilgili olarak, yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - IĞDIR