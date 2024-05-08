Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

Iğdır\'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlıların üst aramasında uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirildi. Tutuklanan zanlılarla birlikte uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında da işlem yapıldı.

08.05.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 zanlıya suçüstü yapıldı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Zanlılar sağlık kontrolleri ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye çıkarılan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında da işlem yapıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Tuzluca, Iğdır, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement