Iğdır\'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

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Iğdır'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 zanlıya suçüstü yapıldı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Zanlılar sağlık kontrolleri ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye çıkarılan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında da işlem yapıldı. - IĞDIR