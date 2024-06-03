Iğdır'da Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Iğdır\'da Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Iğdır'da piyasaya sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde sahte para ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 669 bin 200 lira sahte para ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

03.06.2024 13:20
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Iğdır'da piyasaya 669 bin 200 lira sahte para sürmeye çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirde çok sayıda sahte parayı piyasaya sürüleceği ihbarı aldı.İhbar sonrası piyasaya sahte para sürmeye çalışacağı öğrenilen şüpheli takibe alındı.Şüphelinin Karakoyunlu ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 669 bin 200 lira sahte para ele geçirdi.Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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