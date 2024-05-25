Iğdır'da Yakıt Deposunda 257 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da Yakıt Deposunda 257 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

Iğdır\'da Yakıt Deposunda 257 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir tırın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 257 Kg Sıvı Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. Şüpheli tır şoförü tutuklandı.

25.05.2024 10:46
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir tır da yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş 257 Kg Sıvı Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. Şüpheli tır şoförü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, "Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Dilucu Gümrük Kapısından geçerek sıvı Metamfetamin gelebileceği bildirilen bir tırda, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dilucu Gümrük, İstihbarat ve Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda araçta yapılan aramada yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 257 Kg Sıvı Metamfetamin Maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada halkın huzur ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Yakıt Deposunda 257 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Yakıt Deposunda 257 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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