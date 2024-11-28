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Iğdır'da Yangın Korkuttu

Iğdır\'da Yangın Korkuttu

Iğdır'da inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerin boş olduğu öğrenildi; zarar sınırlı.

28.11.2024 14:20
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Iğdır Merkez çevre yolunda bir inşaat sahasının içinde bulunan konteynerde çıkan yangın korkuturken konteynerin boş olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkez çevre yolunda bulunan bir inşaat sahasında, içerisinde konteyner bulunan alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Konteynerde kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın sonucunda konteyner içinde bulunan bazı eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, çevredeki diğer alanlar ise zarar görmedi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü, yangının çıkış sebebine dair herhangi bir bilgi verilmediği bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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