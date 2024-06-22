Iğdır\'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaylacılar arasında çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Abbasgöl Yaylası'na çıkan yaylacılar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

28 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 28 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Abbasgöl köyü ve yaylada sürdürülen çalışmada, kavgaya karıştıkları belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.