Iğdır\'da Zehir Tacirlerine Operasyon

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Iğdır'da zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen altı şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan titiz takip sonucunda M.Ş.K., İ.A., M.T., A.Y., G.K. ve C.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, ekipler 401 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi, 160 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 160 TL'yi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslardan M.Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR