İğneada sel davasında 11 yıl hapis - Son Dakika
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İğneada sel davasında 11 yıl hapis

İğneada'daki sel felaketinde 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibine 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

08.11.2024 21:44
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İğneada sel davasında karar: İşletme sahibine 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki İğneada'da beldesi yakınlarında 6 kişinin can verdiği sel felaketine ilişkin yargılama karar çıktı. Kararda sanık Bülent B'ye "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilerek, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti.

Tutuklanan işletme sahibi Bülent B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli için Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yedinci duruşma görüldü.

Duruşmaya, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B., tutuksuz sanık Cenan A., tutuksuz sanık Sevcan U. Büsra G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile müştekiler Hüseyin Duman, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Safiye Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz ve taraf avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaa vermişti. Mütalaada hayatını kaybedenler için ayrı ayrı "kast ile öldürme ihtimali" suçundan müşteki Kerem Şimşek, Hüseyin Duman ve Mila Duman'a yönelik "kast ile yaralama ihtimali" suçundan cezalandırılma talep edilmişti. Mütalaaya ilişkin sanık avukatları süre istemişti. Bu duruşmada sanık ve avukatları mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Sanık Bülent B. suçlamaları kabul etmediğini belirterek DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden görüş aldıklarını öne sürdü. Hiçbir bürokrat ile bağlantısı olmadığını ifade eden Bülent B. ceza alsa bile üst mahkemede beraat edeceğini söyledi.

Daha sonra müşteki Safiye Yaşa adalet istediklerini ifade ederek tepki gösterdi. Yaşa, "Babası Bahri de yıllar önce kendi kardeşini kalbinden vurmuş, yurt dışına kaçmış. Yıllar sonra Türkiye'ye dönerek kaçak yaşamış. Bunlar baba oğul katiller, çocukları da ileride katil olur. Ben Allah'a havale ediyorum" dedi.

Bunu üzerine sanık Bülent B'nin babası Bahri B. de müşteki Yaşa'ya tepki gösterdi. Mahkeme heyeti de duruşma düzeninin bozulmasından dolayı ara verdi. Daha sonra diğer sanık ve müştekiler ile avukatlar da savunma yaptı.

Duruşmada olan sanık Bülent B'nin babası Bahri B'nin kız kardeşi Nasibe A., adliye koridorunda ağabeyi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Karara göre sanık Bülent B'ye "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilerek, tutukluluğunun devamına karar verilirken, Cenan A. ile Büşra G. ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Sevcan U'ya ise adli kontrol hükümlerinin devam etmesine, bu kişilerin iki yıl turizm faaliyetinden men edilmesine karar verildi.

Öte yandan sanık yakınları ile müştekiler arasında adliye bahçesinde çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti.

Kaynak: İHA

Kırklareli, İğneada, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İğneada sel davasında 11 yıl hapis - Son Dakika

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