Aziz İhsan Aktaş duruşmasında İSFALT eski Genel Müdürü savunma yaptı: "Aziz İhsan Aktaş'ın benimle ilgili herhangi bir beyanı yoktur" - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş duruşmasında İSFALT eski Genel Müdürü savunma yaptı: "Aziz İhsan Aktaş'ın benimle ilgili herhangi bir beyanı yoktur"

30.01.2026 16:36
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame ile 200 sanık yargılanıyor. Davada, İSFALT eski Genel Müdürü Burak Sırali ve Esenyurt Belediyesi'nden bir personel savunma yaptı.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada İSFALT eski Genel Müdürü Burak Sırali savunma yaptı. Sırali savunmasında "İddianamede suçlama konusu ihaleler İSKİ ihalesinin serim işlerinin alt taşeron ihaleleridir. Bu ihale süreçleri benden önce nasıl yürütülüyorsa aynı yöntemle yürütülmüştür. Aziz İhsan Aktaş'ın benimle ilgili herhangi bir beyanı yoktur" dedi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine mahkeme tarafından verilen bir saatlik aranın ardından devam edildi. Aranın ardından 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan tutuklu olan Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ESPAŞ personeli Mert Çelik savunma yaptı. Çelik "Ben 10 yıldır Esenyurt Belediyesi'nde farklı görevlerde çalıştım. Ben iddianamede yer alan ihalenin olduğu gün hastaneye gittim. İhale öncesinde ihaleyi hazırlayan birimde değilim. Komisyonda zorunlu mali üye olarak yer aldım. Bu nedenle imzam var. 13 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum. İhaleye ben katılmadım" dedi.

Tutuklu İSFALT eski Genel Müdürü Burak Sırali savunmasında "İSFALT ben göreve geldiğimde mali olarak kötü durumdaydı. Göreve başladığımda şirketin icra aşamasına gelmiş vergi ve SGK borcu bulunmaktaydı. Hatta çarşamba günü göreve başladım cuma günü ise şirkete icra tebliği geldi. İşlerden elde edilen gelir arttıkça asfalt üretimini kendi tesislerimizde karşılayabilir hale geldik. Ancak asfalt serim ekipmanımız bulunmadığından, işleri alt taşeronlara ihale etmek durumunda kaldık. İddianamede suçlama konusu yapılan ihaleler de bu kapsamda. İddianamede suçlama konusu ihaleler İSKİ ihalesinin serim işlerinin alt taşeron ihaleleridir. Bu ihale süreçleri benden önce nasıl yürütülüyorsa aynı yöntemle yürütülmüştür. Hem iç hem dış denetimlerden geçen ihalelerde fesat karıştırmaya yönelik bir tespit bulunamamıştır. Bu ihalelere ilişkin bilirkişi raporunda mevzuata uygun olduğu belirtilmektedir. Aziz İhsan Aktaş'ın benimle ilgili herhangi bir beyanı yoktur. İSFALT'tan kendi isteğim ile istifa ettim. Ben şirketi kara geçirdim ve görevimden ayrıldım. İddianamede bir ihaleden söz ediliyor İSFALT'a araç alımı işe ilgili ama bu benim dönemimde gerçekleşmedi, bilgim yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmaya diğer sanıkların savunmaları ile devam ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, İhsan Aktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
