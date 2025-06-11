İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi - Son Dakika
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İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

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İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
11.06.2025 16:47
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İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
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Avustralya'da aldatan kocasını ve metresini arabasıyla çarpan 38 yaşındaki Christie Lee Kennedy'nin duruşması sonuçlandı. Kennedy, kocasını 'iPhone Bul' uygulaması sayesinde metresiyle öpüşürken yakaladı ve arabasıyla çiftin üzerine sürdü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu.

Avustralya, Queensland'de akıl almaz bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Christie Lee Kennedy, aldatan kocası David Larkin ve metresi Zowie Noring'e arabasıyla çarptı. Sessiz bir Brisbane sokağında yaşanan bu korkunç anların görüntüleri ilk kez gün yüzüne çıktı ve sosyal medyada büyük yankı buldu.

Brisbane'in Wavell Heights semtinde meydana gelen olayda, Christie Lee Kennedy, kocasının telefonundaki 'iPhone Bul' uygulaması sayesinde yerini tespit etti. Kocası, çocuklarını kreşten alacağını söylese de, Kennedy onu metresiyle öpüşürken ve sarılırken yakaladı. Mahkeme kayıtlarına göre, Kennedy çifti gördükten sonra BMW SUV aracıyla hızla üzerlerine sürdü ve son anda fren yaptı. Ancak yine de hem kocasını hem de metresini çarparak yere serdi.

Kennedy araçtan indikten sonra metresi Noring'in yüzüne yumruk attı, ona ağır hakaretler yağdırdı. Ardından tekrar arabasına binen Kennedy, biraz ileride park ederek kocası David Larkin'in yanına geri döndü.

Daha önce sadece jüriye gösterilen ancak kamuoyuna açıklanmayan olayın güvenlik kamerası görüntüleri (CCTV) Nine News tarafından elde edildi. Komşulardan biri, çarpışma sesini evinden duyduğunu ve hemen ambulansı aradığını belirtti.

Christie Lee Kennedy, geçtiğimiz ay Brisbane Bölge Mahkemesi'nde "motorlu taşıtla tehlikeli sürüş" suçunu kabul etti. Geçen yılki yargılamada "sakatlama niyetiyle kötü niyetli eylem" suçlamalarından suçsuz bulunsa da, "bedensel zarar verme" suçlamaları konusunda jüri oy birliğine varamamıştı. Savcılık, Kennedy'ye karşı açılan "bedensel zarar verme" suçlamalarını Mart ayında geri çekti.

Savcı, Kennedy'nin yolun yanlış tarafından gittiğini, aracı saptırmadığını ve yaklaşık 45 metre boyunca yolun yanlış tarafından seyrettiğini vurguladı. "Aracı ikisine de ön tarafından çarptı. Larkin havaya fırlayarak yola savruldu. Noring de yola düştü. Noring'e çarptıktan sonra [Kennedy] hemen ona saldırdı, bu da yerde yatan birine yumruk atarak o anki eylemlerinden pişmanlık duymadığını gösteriyor," dedi.

Savcılık, Kennedy'nin üç yıl hapse atılmasını talep etti. Ancak savunma avukatı Penny White, müvekkilinin ikiliye kasten çarpmak gibi bir niyeti olmadığını, sadece "hızlıca oraya ulaşmak" istediğini savundu. White, "Bunun tek nedeni, kocasının başka biriyle öpüşmesiydi ve bundan haberi yoktu," diye ekledi.

Yargıç Paul Smith, geçtiğimiz ay Kennedy'yi iki suçtan dolayı dokuz ay hapse mahkum etti, ancak bu ceza iki yıl süreyle tamamen ertelendi. Yargıç Smith, "Sanırım gördüğünüz şeyden oldukça şok olduğunuz sonucuna varmak adil olacaktır, daha önceki şüphelerinize rağmen. Açıkça mükemmel bir çalışan ve çok iyi bir annesiniz ve bu suçu işlemeniz gerçekten utanç verici, ancak bu suçun karakterinize aykırı olduğu ve benzer bir şeyle yeniden suç işleme olasılığınızın düşük olduğu konusunda kesin bir görüşe sahibim," dedi.

Kennedy'ye, eski kocasına ve metresi Noring'e her birine 5.000 Avustralya Doları (yaklaşık 109.000 TL) olmak üzere toplamda 10.000 Avustralya Doları (yaklaşık 218.000 TL) tazminat ödemesi emredildi. Bu meblağı iki hafta içinde ödememesi halinde bir ay hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekti. Mahkemede, çiftin olaydan hem fiziksel hem de duygusal olarak zarar gördüğü belirtildi. Kennedy'nin ehliyetine dokuz ay süreyle el konuldu ve mahkumiyeti siciline işlendi.

İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

Güvenlik Kamerası, Avustralya, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Elvan4493:
    iyi ki türkiye değil, türkiye çok elit bu konularda :)) 3 2 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Eline sağlık 0 1 Yanıtla
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