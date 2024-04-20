İhbar üzerine belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı - Son Dakika
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İhbar üzerine belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir şelalenin ortasında mahsur kalan köpek, İlçe Belediye Başkanının katıldığı çalışmayla bulunduğu yerden kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

20.04.2024 23:00  Güncelleme: 23:02
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İhbar kendisine geldi, belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir şelalenin ortasında mahsur kalan köpek, İlçe Belediye Başkanının katıldığı çalışmayla bulunduğu yerden kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Alacakaya ilçesi Sularbaşı mevkiinde vatandaşlar şelalenin ortasında bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Köpeğin kurtarılması için belediye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesinin ardından bölgeye ilk başta Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık geldi. Personel ile birlikte köpeğin bulunduğu alana gelen başkan, çalışmalara katıldı. Köpek, ekiplerin çalışması sonucu ip bağlanılarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

Hayvan yapılan kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakılırken, vatandaşlar Belediye Başkanı Altınışık ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İhbar üzerine belediye başkanı köpek kurtarma operasyonuna katıldı - Son Dakika

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