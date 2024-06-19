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Ihlamur ağacından düşen adam hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ıhlamur ağacından düşen adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Bahçekaya Mahallesi'nde evin bahçesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Can ıhlamur ağacına çıkarak ıhlamur toplamaya başladı. Bir anda dengesini kaybeden adam yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü.

Ağır yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşı döktü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.