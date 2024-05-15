İhmal 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu - Son Dakika
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İhmal 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

İhmal 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Adıyaman'da, akımı kesilmeyen ve bir kısmı dışarıda bırakılan elektrik kabloları, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu. Suriye uyruklu çocuk, yol kenarında yıkılan bir ikametin enkazı yanından geçerken açıkta bırakılan AKEDAŞ Dağıtım Şirketi'ne ait elektrik kablolarıyla temas etti ve akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi ve polis ekipleri incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

15.05.2024 21:43
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İhmal 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Dışarıda bırakılan elektrik kabloları küçük çocuğun ölümüne neden oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, akımı kesilmeyen ve bir kısmı dışarıda bırakılan elektrik kabloları, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1312 Sokakta kentsel dönüşüm kapsamında yol kenarında yıkılan bir ikametin enkazı yanından geçen 11 yaşındaki Melik İsteyfi isimli Suriye uyruklu çocuk, burada açıkta bırakılan ve akımı kesilmeyen AKEDAŞ Dağıtım Şirketi'ne ait elektrik kablolarıyla temas etti. Bir anda akıma kapılan çocuk yere yığıldı.

Akıma kapılan çocuğu hareketsiz bir şekilde fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine çağrılan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketine bağlı görevlilerin elektrik akımını kesmesi sonrası küçük çocuğun cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu. Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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