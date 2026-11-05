İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir'de yakalanıp polis merkezine götürüldü - Son Dakika
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İhsaniye'de 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir'de yakalanıp polis merkezine götürüldü

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İhsaniye\'de 8 kişiyi öldüren zanlı Eskişehir\'de yakalanıp polis merkezine götürüldü
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı, Eskişehir'de yakalanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Afyonkarahisar'a sevki için polis merkezine götürüldü. Hastane çevresinde toplanan vatandaşlar zanlıya tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren ve Eskişehir'de yakalanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Afyonkarahisar'a sevk edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin hastaneden çıkarılışı esnasında çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıların ardından gasp ettiği araçlarla kaçan ve Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarma ile polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan firari cinayet zanlısı Arif Sefa Ö. (28), geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ekipler eşliğinde araca bindirildiği sırada hastane çevresinde toplanan vatandaşlar, zanlıya tepki gösterdi. Geniş güvenlik tedbirleri altında hastaneden çıkarılan zanlı, adli işlemlerinin tamamlanması için Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Zanlının, gece saatlerini Afyonkarahisar'a götürülmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Eskişehirİhsaniye3. SayfaHastaneGüncelAfyonSon Dakika

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