İkamette çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir ikamette çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. Katındaki evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen şahıslar da ambulansta tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
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