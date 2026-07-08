İki Çocuk Kanalda Can Verdiler

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde sulama kanalına düşen arkadaşını kurtarmak isteyen bir çocuk da suya kapıldı. Kanal kenarındaki otlara tutunarak hayatta kalmaya çalışan iki çocuk, kendi imkanlarıyla sudan çıkarak muhtemel bir facianın önüne geçti.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçe merkezinde geçen sulama kanalında iki çocuğun karıştığı tehlikeli olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sulama kanalının üzerinden atlayarak karşıya geçmek isteyen bir çocuk dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan arkadaşını gören diğer çocuk ise yardım etmek amacıyla elini uzattı. Kurtarma sırasında dengesini kaybeden ikinci çocuk da sulama kanalına düştü. Akıntı içerisinde zor anlar yaşayan iki çocuk, kanal kenarındaki otlara tutunarak suyun sürüklemesine karşı koydu. Çocuklar, birbirlerine destek olarak kanalın kenarına ulaşmayı başardı. Her iki çocuk da kendi imkanlarıyla sudan çıkarak kurtuldu. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - IĞDIR