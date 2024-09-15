İki Kardeş Sulama Kanalında Boğuldu

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İki kardeş iki yıl arayla kanalda boğuldu

Adana'da dün sulama kanalında boğularak hayatına kaybeden 14 yaşındaki çocuğun 2 yıl önce 17 yaşındaki ağabeyinin de kanalda boğulduğu ortaya çıktı

ADANA - Adana'da dün sulama kanalında boğularak hayatına kaybeden 14 yaşındaki çocuğun 2 yıl önce 17 yaşındaki ağabeyinin de kanalda boğulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için arkadaşıyla birlikte Mavi Bulvarda sulama kanalına giren 14 yaşındaki Muhammed Ahmet, sulama kanalında kayboldu. Ahmet'in cansız bedeni olay yerine gelen dalgıç polisler tarafından çıkartıldı. Ahmet'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"2 yıl önce de abisi sulama kanalında boğuldu"

Bu arada Ahmet'in ağabeyi Kasım Ahmet'in de 2 yıl önce Yunusoğlu Mahallesi'nde sulama kanalında boğulduğu ortaya çıktı. Acılı aile 2 yıl arayla iki çocuğunu sulama kanalında kaybetmenin acısını yaşadı. Baba Ahmet Kasım 7 çocuğundan 2'sini sulama kanalında kaybetmenin acısıyla güçlükle ayakta durabildi. Boğulan çocuğun kuzeni İbrahim Mustafa, tarım işçiliği ve inşaatlarda çalışarak geçimlerini sağladıklarını 2 yıl arayla iki kuzeninin boğulduğunu söyledi.

Cenaze otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.