İki kızının ardından anne de hayatını kaybetti - Son Dakika
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İki kızının ardından anne de hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazada 14 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin ardından anne de 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan anne yaklaşık 10 gün süren hastanedeki yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti.

29.07.2024 21:40
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İki kızının ardından anne de hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin arasına daldığı kazada 14 ve 7 yaşındaki iki kız kardeşin ardından anne de 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 18 Temmuz 2024 tarihinde D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APV 561 plakalı kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 FCH 74 plakalı otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Kaçan sürücü daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Kazadan sonra yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Miray Kaya ile 7 yaşındaki kız kardeşi Elif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Anne Hatice Kayadan da acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan anne yaklaşık 10 gün süren hastanedeki yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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