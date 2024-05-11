Gaziantep'te 2 motosiklet çarpıştı, 2 sürücü de hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te 2 motosiklet çarpıştı, 2 sürücü de hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kazada, 2 motosiklet çarpıştı ve 2 genç sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.05.2024 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki motosiklet çarpıştı, 2 sürücü de hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana kazada 2 genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Nizip çevreyolu 2. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Kurt idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümit Can Dalkıran kontrolündeki 27 ANV 045 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen feci kazanın ardından yola savrulan 2 sürücü de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden 2 sürücünün cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gaziantep, Nizip, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 2 motosiklet çarpıştı, 2 sürücü de hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, faizsiz evlilik kredisinde ilk ödemenin tarihini verdi
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
23:27 Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti Rusya'da yolcu otobüsü nehre uçtu: 7 kişi hayatını kaybetti
23:13 Afganistan’da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da meydana gelen sellerde en az 50 kişi hayatını kaybetti
22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
22:35 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: TFF, TVF’yi örnek alsın Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın
22:33 Güneş’teki şiddetli patlama ABD’de jeomanyetik fırtınaya yol açtı Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı
22:05 Nijerya’da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı Nijerya'da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı
21:19 Bolu’da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı Bolu'da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı
20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 01:29:37. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 2 motosiklet çarpıştı, 2 sürücü de hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement