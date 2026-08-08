İki Ölüm Olayının Gerçekleri Aydınlatıldı
Adalet Bakanı Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da intihar ve kaza süsü verilen ölümleri araştırdı.
Adalet Bakanı Gürlek: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile İl Jandarma Komutanlıklarımızın yürüttüğü ortak çalışmalarla, intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı."
Kaynak: İHA
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