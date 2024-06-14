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İki pilot ve orman muhafaza memuru hastanede tedavi altına alındı

AYDIN - Aydın Didim ilçesindeki yangına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçağını Bafa gölü üzerinde sert iniş yaparak kırıma uğraması sonrası uçakta bulunan ikisi pilot ve bir orman muhafaza memuru Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Türk Hava Kurumuna ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağındaki personel balıkçı tekneleri tarafından tekneye alınarak kıyıda bekleyen ambulanslara teslim edilmişlerdi. Kırıma uğrayan THK yangın söndürme uçağındaki Orman Muhafaza Memuru İbrahim Arslan, 1. Pilot Hüseyin Çabuk ve 2. Pilot Yakup Kameroğlu ambulans ile Milas Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Kurtarılan üç personelin sağlık durumu iyi olurken, bilinçleri açık şekilde sedye ile servislere taşındılar. Orman muhafaza memuru ve pilotlar durumlarının iyi olduğunu açıkladılar.