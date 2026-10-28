İki şüphelinin evine baskın yapan Karacasu jandarması 157 sikke ele geçirdi - Son Dakika
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İki şüphelinin evine baskın yapan Karacasu jandarması 157 sikke ele geçirdi

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İki şüphelinin evine baskın yapan Karacasu jandarması 157 sikke ele geçirdi
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerinin Geyre Mahallesi'ndeki iki adrese düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde değerlendirilen 157 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi. Ele geçirilen objelerin incelenmesi için çalışma başlatılırken, 2 şüpheli hakkında adli soruşturma açıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekiplerince iki şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 157 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Geyre Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. O.Ç. (41) ve M.O. (56) isimli şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen adli aramalarda, 157 sikke, 3 figürin, 1 aplik, 1 taş yontma aleti, 1 damga mühür, 5 sütun parçası, 25 süs eşyası ve üzerinde Roma yazısı bulunan 1 demir parçası ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 altın arama aparatı, 1 dedektör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 125 av fişeği ve 1 USB bellek bulundu. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki objelerin incelenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
JandarmaKaracasu3. SayfaGüncelGeyreAydınSon Dakika

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