Bursa'da 4 Kişi Motosikletle Yolculuk Yaptı

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İki teker üstünde 4 kişi yolculuk yaptı, o anlar kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da motosikletle yolculuk yapan 4 arkadaş yürekleri ağza getirdi. O anları gören bir sürücü şaşkınlık içinde cep telefonu kamerasıyla gençlerin tehlikeli yolculuğunu kayda aldı.

Bursa'da motosiklet ile seyahat etmek isteten bir grup genç, iki tekerlekli araca 4 kişi binip yola çıktı. Trafikte ne kendi, ne başkanlarını düşünen gençler, kilometrelerce ilerledi. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki bir başka sürücünün amatör kamerasına yansıdı.