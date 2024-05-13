İkinci el araç alım satım dolandırıcılarına operasyon

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İkinci el araç alım satım dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon

Manisa Soma merkezli Adana ve Mersin'de sahte ilanla alım-satım yapan dolandırıcılara operasyon düzenlendi

6 kişinin tutuklandığı operasyonda mağdurların dolandırıcılara kaptırdığı 2 milyon 350 bin lira geri alındı

MANİSA - İkinci el alım satım internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek, işlemler sırasında sahte banka dekontlarıyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Manisa'nın Soma ilçesi merkezli Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, mağdurların dolandırıcılara kaptırdığı 2 milyon 350 bin lira da geri alındı.

İnternet siteleri üzerinden sahte ikinci el araç el alım-satım işlemleri yapan dolandırıcılar yakayı ele verdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Soma merkezli Mersin ve Adana illerinde; internet sitesi üzerinden sahte ilan vererek, araç alım-satım işlemleri sırasında sahte banka dekontları ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik 7 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemleri sırasında mağduriyete uğrayan vatandaşların 2 milyon 350 bin TL zararı şüphelilerden geri alındı. 10 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. H.K. ve M.Y. isimli biri kamu görevlisi toplam 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.