İkinci El Araçlarda Hileler Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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İkinci El Araçlarda Hileler Hız Kesmeden Devam Ediyor

İkinci El Araçlarda Hileler Hız Kesmeden Devam Ediyor
23.06.2025 09:47
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Konya'da ekspertiz sırasında motor hava iletim borusundan bulaşık teli çıkarıldı, dolandırıcılığın boyutu arttı.

Son dönemlerde ikinci el otomotiv alım satımında çeşitli hileler yapan dolandırıcılar, araçlarda büyük maddi kayba sebep olan motora kadar uzandı. Konya'da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında motor hava iletim borusundan bulaşık teli çıkması pes dedirtti.

Son zamanlarda ikinci el araçların fiyat artışları bazı dolandırıcılık olaylarına da kapı aralıyor. Dolandırıcıların bir çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yaptıkları pes dedirtiyor. Konya'da ekspertize götürülen bir otomobilin kontrolleri sırasında motor sesinden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, hava iletim borusunun içerisine yerleştirilmiş bulaşık teli buldu.

"Buharı emdiği için yağ atmasını engellemek amacıyla doldurulmuş"

Araç üzerinde inceleme sırasında pes dedirten görüntüyle karşılaşan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Aracımızdan anormal sesler geliyordu. Kayış, triger, etek, sibop gibi bölgelerden gelen seslerin kaynağını belirlemek için aracı incelemeye aldık. İnceleme sonucunda aracın tahliye hortumunu kontrol ettiğimizde, bulaşık telinin yerleştirildiğini belirledik. Bulaşık teli oradaki buharı emdiği için yağ atmasını engellemek amacıyla doldurulmuş. Bu durumda ölü olan verimsiz motorların sorunsuz olduğunu göstermek için bu işlemi yapmışlar. Buna benzer olaylarla karşılaştık ama bulaşık teli ile ilk defa karşılaştık. Araçlarda bulunan seslere daha çok dikkat edilmesini öneriyoruz" dedi.

"Ne kadar şiddetli üfleme, buhar, hava gelirse o kadar motorun kötü olduğu anlamına gelir"

Araç alımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Uysal, "Aracın motor kapağını açınca karşımıza ilk olarak kayış bölümü gelir, oradaki sesler dinlenebilir. Alttan bakıldığında kasnaklarda balans olup olmadığına bakabiliriz. Aracın üflemesine motor yağ çubuğundan bakabiliriz. Buradan ne kadar şiddetli üfleme, buhar, hava gelirse o kadar motorun kötü olduğu anlamına gelir. Dizel araçlarda üfleme fazla olmaz, benzinli araçlarda ise hiç olmaz denilecek kadar az olur. Alınacak aracın kesinlikle ısınmış olmasına dikkat edilmeli. Motor kesinlikle sıcak olmalı, çünkü soğuk motor kolay kolay üfleme yapmaz. Motor ısınmasının ardından yağ çubuğunu çekeriz üflemenin olmaması gerekir. Buhar veya yağ atmaması gerekir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İkinci El Araçlarda Hileler Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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