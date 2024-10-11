İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik - Son Dakika
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İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik

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Türk Hava Yolları'nın Seattle-İstanbul seferini yapan Airbus A350 uçağının kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer sırasında aniden bayıldı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından uçağı ikinci pilot ve yardımcı pilot, New York Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. İkinci pilot, durumu Boston Hava Trafik Kontrolörüne bildirerek, başlangıçta üç pilotları olduğunu ancak bir kaptan pilotunu kaybettiklerini belirtti.

11.10.2024 15:30
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Geçtiğimiz günlerde, THY'nin TK-204 sefer sayılı TC-LGR kuyruk tescilli Seatle- İstanbul seferini yapan Airbus A350 uçağının kaptan pilotu sefer esnasında aniden bayıldı. Olay nedeniyle uçakta bulunan doktor pilota ilk müdahaleyi kokpitte yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen sonuç alınamayınca 59 yaşındaki İlçehin Pehlivan hayatını kaybetmişti.

UÇAĞI YARDIMCI PİLOT İNDİRMİŞTİ

Bunun üzerine uçağın ikinci pilotu, Boston Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve New York Havalimanı'na acil iniş yapacağını deklere etti. Pilot İlçehin Pehlivan'ın hayatını kaybetmesinin ardından uçağın ikinci pilotunun, hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, "Uçakta şu an bir kaptan pilotumuz ve bir yardımcı pilotumuz var. Başlangıçta üç pilotumuz vardı. Ancak bir kaptanımızı kaybettik. Şu an Jonh F. Kennedy'ye yöneliyoruz" sözleri kayıtlara geçti.

İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik

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Son Dakika 3.Sayfa İkinci pilottan acı anons: Kaptanlarımızdan birini kaybettik - Son Dakika

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