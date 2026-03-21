Beyaz Saray\'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi\'ye tepki yağıyor

21.03.2026 15:48
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Beyaz Saray'da dans ettiği görüntüler hem uluslararası basında hem de Japonya'da sert eleştirilerin hedefi oldu. Takaichi'nin bu tavrı, birçok kullanıcı tarafından "yürüyen ulusal rezalet" olarak nitelendirildi.

Beyaz Saray, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Devlet Yemek Salonu'ndaki anlarına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan kareler arasında Takaichi'nin dans ettiği anların ilk fotoğraf olarak seçilmesi dikkat çekti. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"YÜRÜYEN ULUSAL REZALET"

Görüntülerin gündem olmasının ardından Japonya'da tepkiler peş peşe geldi. Çok sayıda kullanıcı, başbakanın bu tavrını "yürüyen ulusal rezalet" sözleriyle eleştirdi. Bazı vatandaşlar ise "Pearl Harbor ve Nagasaki'yi hatırladıktan sonra nasıl dans edersiniz?" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

PEARLY HARBOR GÖNDERMESİ

Tartışmaların fitilini ateşleyen bir diğer detay ise önceki görüşmede yaşanan diyalog oldu. Bir muhabirin, "İran'a saldırmadan önce neden müttefiklerinizi bilgilendirmediniz?" sorusuna Trump, "Sürpriz istedik. Sürpriz konusunda Japonya'dan daha iyisini kim bilebilir ki?" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "Bana Pearl Harbor'dan neden bahsetmediniz?" sözleriyle açıklamasını sürdürdü. O anlardaTakaichi'nin sessiz kalması ise dikkat çekti.

İngiliz basınından The Guardian, bu anları haberleştirirken Trump'ın Japonya ile alay ettiğini yazdı.

Japonya, 7 Aralık 1941'de ABD'nin Hawaii'deki Pearl Harbor deniz üssüne ani bir saldırı düzenlemiş, bu olay ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştu.

TEPKİ YAĞIYOR

Öte yandan Takaichi'nin perşembe günü gerçekleşen toplantıda yaptığı açıklamalar da eleştiri topladı. Başbakanın, Nagazaki'ye atom bombası atan ABD'nin başkanı olan Trump için "Dünya çapında barışı sağlayabilecek tek kişi" ifadelerini kullanması Japon kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Beyaz Saray'daki dans görüntüleri ve ardından gelen açıklamalar, Japonya'da siyasi tartışmaları yeniden alevlendirirken, sosyal medyada eleştiriler büyümeye devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    Japonya bunu derhal başkanlıkta çıkarması lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
