Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü

Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü

Ordu'nun İkizce ilçesindeki İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana gelen mutfak tüpü patlamasında okulda büyük hasar oluştu. Tatil nedeniyle okulda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

05.05.2025 00:38
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Ordu'nun İkizce ilçesinde mutfak tüpünden gaz sızması sonucu meydana gelen patlamada bir okulda büyük çapta hasar meydana geldi.

Ordu'da İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tatil nedeniyle okulda kimsenin olmadığı sırada yemekhane bölümünde patlama meydana geldi.

OKUL BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yemekhane bölümünde incelemelerde bulundu. Tüp sızıntısından meydana gelen patlama sonrasında okulun camları, kapıları ve yemekhanenin büyük bir bölümü zarar gördü.

HAFTA SONU FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Yaşanan patlamada hafta sonu tatili nedeniyle okulda öğrenci olmamasının, muhtemel bir facianın önüne geçtiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

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