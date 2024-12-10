İlaçsız Kalan Adam Kız Arkadaşını Rehin Aldı

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"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"

İlaçlarını alamadı, halüsinasyon görüp kız arkadaşını böyle rehin aldı

Şahıs olay yerine gelen Özel Harekat Polisleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir restoranda, ilaçlarını alamayan şahıs halüsinasyon görünce kendi kız arkadaşını bıçakla rehin aldı. İspanyol turist olay yerine sevk edilen Özel Harekat Polisleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Fatih Küçük Ayasofya Mahallesinde bir restoranda meydana geldi. Bir şahsın, bıçakla bir kadını rehin aldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polisleri, olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre sonra ikna etti. Sakinleşen S.B.Ş, (21), isimli İspanyol turist, yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bıçakla rehin alınan E.G.F (33), isimli kadın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada S.B.Ş. ve E.G.F.'nin müşterek çocuklarının olduğu, ülkeye turistik amaçlı geldikleri, S.B.Ş.'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu tespit edildi. S.B.Ş'nin olay sırasında ilaçlarını alamaması nedeniyle halüsinasyon gördüğü ve olayı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Şüpheli S.B.Ş, hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit' suçlarından yapılan adli işlem sürüyor.