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İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasına devam edildi - Son Dakika
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İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasına devam edildi

İlyas Salman\'ın \'Cumhurbaşkanına hakaret\' davasına devam edildi

Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, hakimin reddi talebinin incelenmesi için dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

01.02.2024 16:52
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İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasına devam edildi

İSTANBUL - Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, hakimin reddi talebinin incelenmesi için dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Sinema oyuncusu İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Duruşmada Salman'ın avukatının hakimin reddi talepli dilekçe sunduğu belirtildi. Söz alan müşteki ve sanık avukatları, hakimin reddi talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

'Hakimin reddi' talebi incelenmek için dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakimin reddi talebinin incelenmesi için dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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