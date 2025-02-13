İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası - Son Dakika
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İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası

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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldı. Mahkeme, Yalçıntaş'ı 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

13.02.2025 09:17
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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da Ocak 2024'de şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın, İran uyruklu Mahsa H.'ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ"

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken esasa ilişkin ifadesinde, "Sanık İlyas Yalçıntaş'ın tanınmış bir kişi olması nedeniyle topluma örnek olması gerekir. Bu olay sadece hakaret dosyası değildir, kadına karşı şiddetin toplumda geldiği noktayı göstermektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"BAŞKA ÇARESİ KALMADI"

Sanık Yalçıntaş'ın avukatı Talha Duman ise "Asıl müvekkilimin mağdur olduğu olaylar nedeniyle gerekli suç duyurularımızı yapmıştık. Müvekkil ağır tahrik altında kalmıştır, manevi buhran sonucunda başka bir çaresi kalmadan söz konusu mesajları atmıştır. Beraatını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

3 BİN 750 LİRA PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Yalçıntaş'ı 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İlyas Yalçıntaş\'a \'hakaret\' suçundan para cezası
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tarık:
    vay be 4000 lira öde hakarete devam et. 5 2 Yanıtla
  • Yunus Türkay:
    Şimdi İlyas bu kadar parayı nasıl öder yazık olmuş 2 1 Yanıtla
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