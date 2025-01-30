İmamı Öldüren Gence Müebbet İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İmamı Öldüren Gence Müebbet İstendi

Geniş Video İzle

Adana'da, imamı öldüren 17 yaşındaki M.A. hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

30.01.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamı öldüren gence müebbet hapis cezası istendi

ADANA - Adana'da kız kardeşinin taciz ettiğini öne sürerek imamı öldüren 17 yaşındaki şahıs hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde 24 Kasım 2024'te saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Fetahmet Gülşen Cami İmamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılan M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.A. yanında bulunan bıçakla imam Karadağ'ı karnından ve sırtından yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan imam Karadağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanarak tutuklanan M.A. hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, sanık hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan iddianame hazırladı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken yapılacak yargılama sonunda verilecek hükümde 'yaş küçüklüğünden' indirim uygulanmasını da istedi.

İddianamede, sanığın, tanıkların, öldürülen imamın eşinin ifadeleri ile otopsi raporuna yer verildi. Sanık M.A.'nın iddianamede yer alan ifadesinde, imam Tarık Karadağ'ın kız kardeşi F.A.'nın Kur'an Kursu'ndan hocası olduğunu, kız kardeşini umreye götürdüğünü ve kız kardeşinin kendilerine Karadağ'ın kendisini sürekli arayarak rahatsız ettiğini söylediğini belirtti. İmam Karadağ'ın yurttaki kızlara kıyafet alacağını söyleyerek, kız kardeşi F.A.'yı alıp götürdükten sonra taciz ettiğini ve kız kardeşinin bu olayla ilgili ifade verip, şikayetçi olduğunu ifade eden M.A., imam Karadağ'ı nasıl öldürdüğünü de şöyle anlattı:

"Ben imamın kız kardeşime yaptığı bu olayı sonradan duydum. Dosya kapatıldıktan sonra uyuyamaya başladım. Olay günü arkadaşım B. ile gezmek için alışveriş merkezine gidiyorduk. Yolda giderken Karadağ'ın görev yaptığı caminin orada arkadaşımla dinlendiğimiz esnada Karadağ aracıyla geldi. Ben de konuşmak için yanına gittim. Kendisine, "Sen benim bacımı nasıl taciz edersin?" diye sordum. O da bana, "Sana mı soracağım o... çocuğu" diye küfür edip üzerime yürüdü. Bu sırada bende yanımda bulunan bıçağı çıkarınca ona denk geldi. O anın korkusuyla ben olay yerinden kaçtım."

Öldürülen Tarık Karadağ'ın eşi Cennet Merda Karadağ da iddianamede yer alan ifadesinde sanıktan şikayetçi oldu. M.A.'nın aile içerisindeki söylemlerden etkilenip, kin ve nefretten doğan duygularla olayı gerçekleştirildiğini öne süren Cennet Merda Karadağ, "M.A.'nın kardeşi F.A., eşimin kendisini taciz ettiğini söyleyerek iftirada bulundu. Bundan dolayı M.A., aile içindeki kin ve nefretten doğan duygularla eşimi öldürmüştür. Şikayetçiyim" dedi.

Olay anında sanık M.A.'nın yanında bulunan arkadaşı B. de, ifadesinde arkadaşının elinde bıçak görmediğini, M.A.'nın Karadağ'ın yaralandığını görünce olay yerinden kaçtığını, ardından kendisinin kaçtığını söyledi. Olay sonrası M.A.'nın kendisinin yanına gelerek, Tarık Karadağ'ı bıçakladığını söylediğini belirtti.

Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Karadağ, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamı Öldüren Gence Müebbet İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:15 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:31:39. #1.13#
SON DAKİKA: İmamı Öldüren Gence Müebbet İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.