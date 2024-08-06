İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı - Son Dakika
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İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı

İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde görev yapan İmam H.A.'nın eşi, bir başka camide görevli imam tarafından kaçırıldı. Olay, ilçede büyük gerilime sebep olurken kadının ailesi, kızlarını kaçıran imamın öldürülmesini istedi. Kanaat önderlerinin araya girmesiyle durum şimdilik yatıştırıldı. Ancak mahalle muhtarı, eşi kaçırılan imamın itibarının zedelendiğini, eşinin kötü örnek olduğunu ifade ederek bu mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceklerini söyledi.

06.08.2024 09:25
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Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı İslamköy Mahallesi'nde yaşanan olay filmleri aratmadı. Mahalledeki bir camide görev yapan imamın ev hanımı olan eşi başka bir caminin imamı tarafından kaçırıldı. Mahalleye bomba gibi düşen olayın ardından Aile mağdur olan imama, "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın" diyerek talimat verdi. Araya şehrin kanaat önderleri girdi.

İMAMIN EŞİNİ İMAM KAÇIRDI

İmam H.A. 4 yıldan fazla bir süredir Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı İslamköy Mahallesi'nde görev yapıyordu. Mahalleli tarafından çok sevilen ve saygı duyulan H.A.'nın eşi ise ev hanımıydı. İmam H.A. geçen hafta hayatının şokunu yaşadı. Eşi kendisi gibi imam olan A.A. tarafından Şanlıurfa'ya kaçtı/kaçırıldı.

"KIZIMIZI DA KAÇIRANI DA VURACAKSIN"

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Kaçan kadının ailesi tüm yaşananların üstüne mağdur olan imamın yakasına yapıştı. Aile mağdur olan imama, "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın" diyerek talimat verdi. Araya şehrin kanaat önderleri girdi. Olay şimdilik yatıştırıldı.

"EŞİ MAHALLEMİZE KÖTÜ ÖRNEK OLDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Zeynel Şeker, "Artık imam H.A.'nın mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok. Kendisi iyi bir insandı. Çok da severdik. İmamın eşi mahallemize kötü örnek oldu. İmamımız çok çok üzgün. Psikolojisi bozulmuş durumda. Kendi köyüne gitti ama geri geldi. Kendisinin artık itibarı zedelendi. İmamın suçu yok. Ancak kendisinin bizim mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceğiz. Olması gereken bu" dedi.

Diyarbakır, Kulp, Hukuk, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden 'Öldürün' talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Fatih Demirbilek: vergim bunlara gidiyor 271 107 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: işte şeriat tam da bu, ÖLDÜR...hanımı kaçan, kaçırılan herkes katil mi olsun, Cumhuriyet rejiminde BOŞANMA-BOŞAMA hakları var, nedir bu öldürme arzusu bir de utanmadan Allah'ın verdiği canı ancak o alır derler, eee.. nerede kaldı bu söylem. 125 232 Yanıtla
    Orhan karakoç: Selamunaleykum şeriat tam da o değil Kuran'da ya da Peygamberimiz SAV in bu durumlarda öldürme seklinde bir uygulaması olmamistir. Aksine kadına hiç değer verilmeyen köle olarak kullanıldığı o dönemde boşanmayı Kuran'ı Kerim ve Peygamberimiz Sav bize öğretmiş ve kadına değer verilmesi anlaşılamaması durumunda boşanmanın devreye girmesi gerektiğini anlatmıştır.Savaş ve kısas dışında öldürme olmaz.Saygılarımla 0 0 fatih mazlum: Once dinini ogren ahlam kesecegine.islamda cana, namusa karsi kasitli yapilan hareketlerin affi yoktur..allahin dinini ve kurallarini elestirmek sorgulamak kimsenin haddi degildir 0 0 fatih mazlum: Once dinini adam akilli ogren yorum yapacagina islamda can ve namus kutsaldir 0 0
  • Esper Nando: Nasıl bir döneme denk geldik. Bence her önüne gelen imam olmamalı. Kaçıran imama da ağır ceza verilmeli ki örnek olsun. Kadın kendi isteğiyle gitmiş ise erkeklere uygulanan cezalar kadınlara da uygulanmalı. 305 12 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç: Evli kadınların zina yapması yasaklansın. 201 20 Yanıtla
    huseyin ergun: Bekarlara serbest mi olsun? 0 0 Uğur Kart: ZİNA ZATEN MÜSLÜMANLARA YASAK MAMUT SEN HANGİ DİNE İNANIYORSUN 0 0
  • fatih mazlum: Kiyamet yakin toplumsal cokus ahlaksiz her yerde 181 5 Yanıtla
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