İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı İslamköy Mahallesi'nde yaşanan olay filmleri aratmadı. Mahalledeki bir camide görev yapan imamın ev hanımı olan eşi başka bir caminin imamı tarafından kaçırıldı. Mahalleye bomba gibi düşen olayın ardından Aile mağdur olan imama, "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın" diyerek talimat verdi. Araya şehrin kanaat önderleri girdi.
İmam H.A. 4 yıldan fazla bir süredir Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı İslamköy Mahallesi'nde görev yapıyordu. Mahalleli tarafından çok sevilen ve saygı duyulan H.A.'nın eşi ise ev hanımıydı. İmam H.A. geçen hafta hayatının şokunu yaşadı. Eşi kendisi gibi imam olan A.A. tarafından Şanlıurfa'ya kaçtı/kaçırıldı.
Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Kaçan kadının ailesi tüm yaşananların üstüne mağdur olan imamın yakasına yapıştı. Aile mağdur olan imama, "Kızımızı da kaçıranı da vuracaksın" diyerek talimat verdi. Araya şehrin kanaat önderleri girdi. Olay şimdilik yatıştırıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Zeynel Şeker, "Artık imam H.A.'nın mahallemizde çalışmaya devam etme ihtimali yok. Kendisi iyi bir insandı. Çok da severdik. İmamın eşi mahallemize kötü örnek oldu. İmamımız çok çok üzgün. Psikolojisi bozulmuş durumda. Kendi köyüne gitti ama geri geldi. Kendisinin artık itibarı zedelendi. İmamın suçu yok. Ancak kendisinin bizim mahallede çalışmaması için müftülüğe dilekçe vereceğiz. Olması gereken bu" dedi.
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