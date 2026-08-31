İmamoğlu Davasında Melih Geçek Savunma Yaptı - Son Dakika
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İmamoğlu Davasında Melih Geçek Savunma Yaptı

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Melih Geçek, 'İstanbul Senin' davasında suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında 'İstanbul Senin' uygulamasının organizasyonundan sorumlu olan ve iddianamede örgüt üyesi olarak geçen tutuklu sanık Melih Geçek savunma yaptı.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 8'inci gününde devam ediliyor. Duruşmada, sanıklar ve avukatların tahliye taleplerine ilişkin davada 'İstanbul Senin' uygulamasının organizasyonundan sorumlu olan ve iddianamede örgüt üyesi olarak geçen tutuklu sanık Melih Geçek savunma yaptı.

"Biz bu duruşmada mesai yapıyoruz"

Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Geçek, "17 aydır tanıkların kanıtsız iddiaları nedeniyle tutukluyum. Örgüt yöneticisi gibi cezalandırılmamız talep ediliyor. Ben, kişisel verileri yaymakla suçlanıyorum. İddianamede bunu kanıtlayan bir bulgu yok. Benim, bir örgüt yöneticisinin telefonunu gizlediğim iddia ediliyor ama hangi telefon olduğu ve nasıl gizlendiği ile ilgili bir husus belirtilmemiş. Ben, hiçbir icra kurulu toplantısına katılmadım. Benden 20 kat fazla eylemden yargılanan şahıslar tutuksuzlar veya dava süresince tahliye edildiler. Biz bu duruşmada mesai yapıyoruz. Ben, tutuklanmadan önce son 6 aydır genel müdürdüm ve mesleğimle alakalı bir suçlama yok. Bu dava bitme aşamasında ve artık toplanacak delil kalmadı. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma, diğer sanıkların savunmaları ile yarın devam edecek.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu Davasında Melih Geçek Savunma Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu Davasında Melih Geçek Savunma Yaptı - Son Dakika
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