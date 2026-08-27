Sanık Kurt: "KİPTAŞ’taki 350 daireden 250’sinin satışını ben yaptım, ’VIP listeyi sen satmayacaksın’ dediler"

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında savunma yapan Adem Soytekin'in kardeşi olan, aynı zamanda Soytekin tarafından örgüt kasası olarak kullanıldığı öne sürülen şirketlerin mali müşavirliğini yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Ogün Soytekin üzerine atılı tüm suçlamaları reddederek, mahkemeden beraatını talep etti.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 6'ıncı gününde devam ediliyor. Duruşmada, Adem Soytekin'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen, KİPTAŞ'ta yapmış olduğu projelerin koordinasyonunu sağladığı, şüpheli Ali Kurt ile irtibatlı bir şekilde KİPTAŞ'ta yapılan inşaatlarda hayata geçirilen dolandırıcılık sistemi düşük fiyat belirlenen daireleri örgüt üyelerinin yakınlarının üzerlerine almasını sağladığı, dairelerden el altından kaparo adı altında temin ettiği gelirleri Adem Soytekin üzerinden örgüt sistemine aktardığı iddia edilen tutuksuz sanık Nezahet Kurt savunma yaptı. Öte yandan sanık Kurt, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermişti.

"Yasemin hanım 'listeyi siz satmayacaksınız' dedi"

Sanık Kurt, KİPTAŞ Pendik Arkatlı'daki projeye ilişkin yaptığı savunmasında, "Arkatlı evler projesinde satış organizasyonu kısmında görev yaptım. Dairelerin fiyatlarını ben belirlemedim. Hangi dairenin kime hangi şartlarda satılacağı şeklinde yetkim bulunmuyor" dedi. Cumhuriyet savcısı sanığa, "100 kişilik vip liste var o meseleyi açar mısınız?" dedi. Sanık Kurt konuya ilişkin, "Listeler bana gelir ben satışı gerçekleştiririm. Serpil Hanım Yasemin Gürsel tarafından bana liste geldi. Kendisi, KİPTAŞ çalışanıdır. Vip listede yer alan satışları ben yapmadım. Bana 3 liste geldi toplam 350 daire. Birinci ve ikinci satışlarımızı 250 daire olarak yaptık. Yasemin hanım, 'vip listeyi siz satmayacaksınız' dedi. Dolayısıyla ben kalan 100 dairenin satışını yapmadım" diye konuştu.

Adem Soytekin'in kasası olduğu iddia edilen kardeşi suçlamaları reddetti

Duruşmada, Adem Soytekin'in kardeşi olan, aynı zamanda Soytekin tarafından örgüt kasası olarak kullanıldığı öne sürülen şirketlerin mali müşavirliğini yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Ogün Soytekin savunma yaptı. Sanık savunmasında üzerine atılı tüm suçlamaları reddederek, mahkemeden beraatını talep etti.

Ağaç AŞ'den ihale alan Gürçam Süs Bitkileri şirketinin sahibi: "Ben Ağaç A.Ş.'nin yolunu bilmem"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'den ihale alan Gürçam Süs Bitkileri şirketinin sahibi ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi tutuksuz sanık Yiğit Çam savunma yaptı. Sanık Çam savunmasında, "Ben Ağaç A.Ş.'nin yolunu bilmem. Annem ve babam için aldığımız konutu, ailece verdiğimiz karar ile kız kardeşimize yakın bir yerden konut aldık. Bu satın alımda çok cüzi bir indirimle bunu aldık. 390 bin lirayı 3 taksit yaparak konutu aldım. İBB yada bir başka kurumda aramızda bir para alışverişi olmamıştır. Yasalara, kanunlara ve mevzuata uygun hareket ettim. Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmaları alınmak üzere yarın devam edecek.