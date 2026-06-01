Tutuklu sanık Alper Aydın: "3 tane kişinin ifadesiyle bizim bu suça iştirak ettiğimiz kanaatine varılmış"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 42. oturumunda savunma yapan tutuklu sanık iş adamı Alper Aydın, "3 tane kişinin ifadesiyle bizim bu suça iştirak ettiğimiz kanaatine varılmış. İhale ile alakalı 'şuradan para vermiş, şuradan para almış' hiçbir şey yok. Sadece 3 kişinin ifadesine dayandırılmış" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 42'nci oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Alper Aydın savunma yaptı.

Alper Aydın hakkında iddianamede ifadesine yer verilen İBB Reklam Müdürlüğünde görevli Hakan Karaköse, "2022 senesinden sonra Alper Aydın'ın sahibi olduğu Sev Reklam hızlı bir şekilde büyüdü. Hatta Elif Güven bir ifadesinde Alper Aydın'a hitaben İstanbul'un reklam baronu şeklinde hitapta bulundu. Bağdat Caddesi'nde bulunan tüm reklam alanlarını Medya A.Ş. üzerinden Elif Güven vasıtasıyla Alper Aydın almıştır ve bu reklam alanlarından çok büyük paralar kazanmıştır. 2024 seçimlerinde de Inova Reklam ve Sev Medya'nın Ekrem İmamoğlu'na büyük miktarlarda sponsor olduğunu Elif Güven'den bizzat duydum" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın suçlamalara karşı savunmasında, "Ben bir iş insanıyım. Açık hava sektörü ile tanışmam 2004 yılında oldu. O dönemde yeni başlayan bir sektördü. Türkiye'nin birçok büyük kurumsal firmalarına hizmet verdik. Çok yakın ilişkilerimiz oldu. Onların adına satın alma yapan medya planlama şirketleriyle çok güzel çalıştık. Bütün anlaşmaları, bütün mecra alım anlaşmalarını, onun haricindeki bütün belediye izin görüşmelerini tamamen ben yürüttüm. 3 tane kişinin ifadesiyle bizim bu suça iştirak ettiğimiz kanaatine varılmış. İhale ile alakalı 'şuradan para vermiş, şuradan para almış, şöyle olmuş, böyle olmuş' hiçbir şey yok. Sadece 3 kişinin ifadesine dayandırılmış" dedi.

Firması Sev'in kazancının yüzde 95'in üzerinde özel proje yaptığı için özel bütçelerle geldiğini söyleyen sanık Alper Aydın, "Bizim sadece çizgimiz büyük reklam alanları. Ben onun haricinde billboard ihalesi ne olmuş, metrobüs ihalesi ne olmuş, o ne olmuş, hiç beni ilgilendirmedi. Ben profesyonel bir reklamcıyım. 2013'te biz kurulduk. 2014 yılı yerel seçim, 2017 referandum, 2018 seçim iki tane, 2019 yerel seçim, 2023 genel seçim, 2024 yerel seçim. Bunların hepsinde işimi yaptım paramı da peşin aldım. Ben duvar da kiraya verdim, baskı hizmeti de verdim. Hepsinde çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi ile de iş yaptım. 8 küsur milyon TL'lik üçüncü elden iş yaptım. 2023 seçiminde Sev yaptı. 8 küsur milyon liralık duvar kiraya verdi. Veririm ben niye vermeyeyim? Ben işini, vatanını çok seven bir iş insanıyım. Hukuku, kanunu çok iyi biliyorum. Örgüt suçlamam yok, örgüte yardım suçlamam yok" dedi.

Alper Aydın'ın avukatının savunmasının ardından duruşma yarına ertelendi. - İSTANBUL