İmamoğlu davasında Yakut, Ongun'a 10 milyon TL'lik çekle rüşvet verildiğini öne sürdü

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında rüşvet ve hakaret tartışmaları yaşandı. Duruşmada işadamı Cüneyt Yakut, Murat Ongun'a 10 milyon liralık çek verdiğini iddia etti. 19 aydır tutuklu bulunan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar ise Murat Ongun'a "Arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş" diyerek tepki gösterdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 30. oturumunda dün gerginlik yaşandı. Duruşmada işadamı Cüneyt Yakut Kültür A.Ş.'den ya da Medya A.Ş.'den bir reklam işi aldığını, alt taşeronluk işini yaptığını ve Murat Ongun'a 10 milyon TL çek olarak rüşvet gönderdiğini anlattı.

"Murat Ongun ben burada konuşsam senin için zor olur"

Duruşmada sanığın savunmasının ve mahkeme başkanı ile savcının çapraz sorgusunun ardından tutuklu sanık Murat Ongun soru sormak için söz aldı. Murat Ongun'un soruları üzerine Yakut "Bütün sorularınızı sorun heyete. Heyet bana sorsun, cevap vereceğim. Toplu cevap vereceğim" dedi. Murat Ongun ise "Toplu cevap zor olur senin için ya o yüzden" şeklinde cevap verdi. Yakut ardından "Murat Ongun ben burada konuşsam senin için zor olur" dedi.

"Emrah Bağdatlı ile beraber kurduğu çarkı biliyoruz"

Cüneyt Yakut ardından Murat Ongun ile ilgili yeminli ek bir ifade vermek istediğini söyleyerek "Emrah Bağdatlı ile beraber bir düzen kurdu. Bugün Medya A.Ş.'de yargılanan 100 kişinin sebebi onunla avukatı Rahşan Hanımdır. Emrah Bağdatlı ile beraber kurduğu çarkı biliyoruz. Sektörü haraca bağladı. Döndü Emrah Bağdatlı ile beraber ihaleler organize etti. Alt faturalar geldi, indirdiler. Acarkent'te nasıl oturuyor? Murat Ongun ne olduğunu herkes biliyor" dedi.

Tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Türker, Murat Ongun'a seslendi: "Arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker ise görevdeyken Cüneyt Yakut'un paravan şirketi City Points ile ana yüklenici Panout arasındaki şüpheli faturaları tespit edip Murat Ongun'a bizzat sorduğunu analttı. Türker, "Biz denetim yaptık, alt yüklenici olarak Cüneyt Yakut'un şirketi çıktı. O dönem bizzat Murat Ongun'a gittim, 'Bu adamı tanıyor musunuz?' dedim. Bana 'Hayır, tanımıyorum' dedi! Halbuki gayet iyi tanıyormuş! Şimdi burada öğreniyorum ki arkamızdan Emrah Bağdatlı ile işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey, size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim haberimiz yok muydu? Ayıp değil mi bize?" ifadelerini kullandı.

Sanık Murat Ongun'a seslendi: "Emrah'la yedim desene, insanlar çıksın Allah'sız"

Cüneyt Yakut ise "Öncelikle hanımefendiden özür diliyorum. Medya A.Ş.'de Murat Ongun'la Emrah Bağdatlı haricinde kimsenin tek bir kuruş aldığını ne duydum ne gördüm. Murat Ongun, Emrah Bağdatlı her şeyi organize etti. Çıksın herkes burada delikanlı gibi yaptığını kabul etsin, konu kapansın. Burada gariban kadınlar, şoför yatıyor. İnsanlar boş yere yatıyor burada. Emrah'la (firari sanık Emrah Bağdatlı) yedim desene, insanlar çıksın. Allah'sız. Ne suçu var Serhat Kapki'nin, Şeyhmus'un, Ahmet Köksal'ın, ne suçu var? Bu kadının ne suçu var Allahsız" şeklinde konuştu.