İmamoğlu davasında Zafer Keleş'e 3 kez 1 milyon 836 bin dolar verildiği anlatıldı - Son Dakika
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İmamoğlu davasında Zafer Keleş'e 3 kez 1 milyon 836 bin dolar verildiği anlatıldı

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İmamoğlu davasının 29. gününde tutuksuz sanıklar savunma yaptı. İsmail Sari, ağabeyinin İBB alacağı için para verdiğini anlattığını söylerken, Erkut Elitaş Zafer Keleş'e 3 kez para teslim ettiğini belirtti; iddianamede toplam 1 milyon 836 bin dolar yer aldı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuksuz sanık İsmail Sari, ağabeyi Ahmet Sari'nin İBB'den alacaklarını alabilmek için para vermek zorunda kaldığını anlattığını söyledi. İş insanı Ali Nuhoğlu'nun çalışanı Erkut Elitaş ise İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ağabeyi Zafer Keleş'e 3 kez verilen toplam 1 milyon 836 bin doları duruşmada anlattı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 29'uncu gününde, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık İsmail Sari savunma yaptı. İş insanı İsmail Sari iddianamede yer verilen ifadesinde, Ağaç A.Ş. ve İSFALT ile şirketlerinin işini yaptığını ancak alacaklarını alamadıklarını belirterek, "Bize iş konusunda yaşatılan sorunların yanında ödemelerimizi de yapmamaya başladılar. Şirket olarak bu alacaklarımızı alamamamızdan kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Ağabeyim Ahmet Sari ödeme ve alacak işleriyle ilgilenen kişiydi. Bana yansıdığı kısmıyla ödemelerimizin sıkıştığı dönemde Fatih Keleş'in yüzde 5 veya yüzde 7 komisyon adı altında para istediğini, bu paralar verilmezse alacaklarımızın tahsilinin mümkün olmadığını birçok kez ağabeyimden duydum. Söz konusu yapı bizim gibi birçok müteahhittin ödemelerini sıkıntıya sokarak şirketleri batıracak duruma getirdikten sonra bir vesileyle Fatih Keleş gibi şahıslarla menfaat teminini önden yaptıktan sonra hak ediş ödemeleri yapmaktadırlar" şeklinde konuşmuştu.

İş insanı İsmail Sari: "Ağabeyim bana ödeme alabilmek için para vermek zorunda kaldığını anlattı"

Tutuksuz sanık Sari savunmasında, ağabeyi Ahmet Sari'nin alacaklarını alabilmek için para vermek zorunda kaldığını anlattığını söyledi. İsmail Sari "Para çekme işlemlerinin hiçbirini ben yapmadım. Paraları ben götürmedim veya teslim etmedim. Ağabeyim bana olayı, ödeme alabilmek için para vermek zorunda kaldığı şeklinde anlattı. İhale kazanmak için para verildiği iddiası gerçekçi de değildir. Ağabeyimin para vermek zorunda kaldığı tarihlerde olaya ilişkin bilgim, görgüm ve dahlim yoktur. Bu durumu sonradan öğrendim" dedi.

İş insanı Ali Nuhoğlu'nun çalışanı tarafından Zafer Keleş'e teslim edilen 1 milyon 836 bin dolar duruşmada anlatıldı

Duruşmada Nuhoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu'nun çalışanı tutuksuz sanık Erkut Elitaş savunma yaptı.

İddianamede etkin pişmanlık ifadesi yer alan Ali Nuhoğlu, İBB den ve iştiraklerden ödemelerini alabilmesi için kendisine komisyon vermesinin dayatıldığını anlatmıştı. Görüşmeleri Fatih Keleş ile yaptığını söyleyen Nuhoğlu, ödeme trafiğini Ekrem İmamoğlu adına yöneten kişinin Fatih Keleş olduğunu ve dolar cinsinden paranın Fatih Keleş'in kardeşi olan Zafer Keleş'e verildiğini söylemişti. Nuhoğlu, çalışanı Elitaş hakkında "Temmuz 2022'de 640 bin dolar Zafer Keleş'e Florya' da bulunan sosyal tesislerde çalışanım Erkut Elitaş tarafından teslim edilmiştir. Ağustos 2022 tarihinde bankadan çekilen 700 bin dolar Erkut Elitaş tarafından Zafer Keleş' e İBB Sosyal Tesisleri'nde teslim edilmiştir. Zafer Keleş' e çalışanım Erkut Elitaş tarafından verilen 466 bin dolar ve 30 bin dolar Florya'daki Sosyal Tesislerde ve Aqua Florya'nın karşısındaki pidecinin orada teslim edilmiştir. Tarafımdan temin edilen paralar şirketimin çalışanı olan Erkut Elitaş tarafından kapalı poşetler içeresinde götürülmüştür. Çalışanlarım bu paraları hangi amaçla götürüldüğünü bilmemektedir" şeklinde iddianamede yer bulan beyanlarda bulunmuştu.

Elitaş duruşmada daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. Cumhuriyet savcısı tarafından sanık Elitaş'a "Erkut Bey, Zafer Bey'e kaç kere para teslim ettiniz?" sorusu soruldu. Sanığın 3 kere teslimat yaptığını söylemesi üzerine cumhuriyet savcısı "Teslimat nasıl oldu peki?" sorusunu yöneltti. Sanık Elitaş soruya "Gittim, elden verdim. Paraları Ali Bey'den aldım" yanıtını verdi. Elitaş duruşmada ne kadar para verildiğini bilmediğini de söyledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İmamoğlu davasında Zafer Keleş'e 3 kez 1 milyon 836 bin dolar verildiği anlatıldı - Son Dakika
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