İmamoğlu\'na Destek İçin Yürüyüş Yapıldı, Bir Kişi Gözaltına Alındı

Bilecik'te İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla devam eden süreçte 'Destek' yürüyüşleri sonrası 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yurt çapında olduğu gibi Bilecik'te de tepkilere neden oldu. Tutuklama kararına tepki göstermek için vatandaşlar geçtiğimiz gün Atatürk Parkı'nda toplanırken İmamoğlu'na destek sloganları atıldı. Ardından kalabalık Tevfikbey Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Bu esnada iddiaya göre Cumhurbaşkanı aleyhinde bir slogan atan M.B.U. isimli şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gece gözaltına alındı. M.B.U. ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BİLECİK