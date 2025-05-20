İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması' çerçevesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir eve düzenlenen operasyonda, görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi. İmamoğlu'nun gözaltı sırasında farklı bir telefonu kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu'na Operasyon: İkinci Telefon Ele Geçirildi - Son Dakika
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