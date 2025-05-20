İmamoğlu'na Operasyon: İkinci Telefon Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması' çerçevesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir eve düzenlenen operasyonda, görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi. İmamoğlu'nun gözaltı sırasında farklı bir telefonu kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL