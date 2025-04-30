İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında İhaleler Talep Edildi - Son Dakika
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İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında İhaleler Talep Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kurumlar için yolsuzluk soruşturması kapsamında, 31 Mart 2019'dan bu yana yapılan tüm ihalelerin detayları talep edildi. İhalelerdeki kayıt numaraları, bedeller ve yüklenici firmalar hakkında bilgiler isteniyor.

30.04.2025 16:13
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İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlere yazı yazılarak 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihalelerin kayıt numarası, ihale bedeli ve yüklenici firmayı gösterecek şekilde listelenen evraklar talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ve KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldı. Söz konusu yazıda, ilgili müdürlüklerden ve bağlı birimlerden 31 Mart 2019'dan bugüne kadar tüm ihale kayıt numaraları, ihale bedelleri ve yüklenici firmayı (yüklenici firma taşeron kullanmışsa taşeronların da belirtilmesi) gösterecek şekilde listelenmesi ve evrakın gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, listelerin hazırlanması hususunda gerekli özenin gösterilmediği takdirde ilgililer hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında İhaleler Talep Edildi - Son Dakika

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