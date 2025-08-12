İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan şüpheli iş insanı Fikri Murat Demir'in ofisinde, aralarında şüpheli Taner Çetin'in de bulunduğu bazı şüphelilerin para alışverişi yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli iş insanı Fikri Murat Demir'in ofisinde para alışverişi yapıldığı anlar ortaya çıktı.

Desteyle para alışverişi kamerada

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerinden İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in asistanı Arzu Can'ın eşi olan şüpheli Savaş C. ile İBB personeli bir kadının, Demir'in ofisine gittiği ve ondan desteyle para aldığı kaydedildi. Ayrıca, şüpheli Çetin'in de söz konusu ofise giriş yaptığı ve koridorda yürüdüğü anlar yer aldı.