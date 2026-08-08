İmamoğlu'nda Göçük: İşçiler İçin Kurtarma Çalışması
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze Projesi'nde göçük meydana geldi, işçileri kurtarmak için ekipler devrede.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında ekiplerin boru döşeme çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında ekipler İmamoğlu ilçesine bağlı Camili Mahallesinde boru döşeme çalışmaları gerçekleştirdiği sırada göçük meydana geldi.
Göçük altındaki işçileri kurtarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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