İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu\'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İstanbul Üniversitesi tarafından "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisi üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun E-Devlet'te artık lise mezunu olarak görünecek. Öte yandan avukatı bugün iptal kararına karşı dava açmıştı.

06.05.2025 14:08
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İstanbul Üniversitesi, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar vermişti.

Üniversiteden yapılan açıklamada "Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ivedilikle gönderilecektir." denilmişti.

DİPLOMA VERİ TABANINDAN SİLİNDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek.

AVUKATI DAVA AÇTI

Diplomanın veri tabanından silinmesinden saatler önce İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkilinin üniversite diplomasının iptali işlemine karşı dava açtı. Pehlivan, yaptığı açıklamada, "Tüm evrensel hukuk ilkelerine, Anayasa'ya ve idare hukukuna aykırı olan bu işlemin iptali için bugün, 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi'nde davamızı açmış bulunuyoruz" dedi.

DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, E-Devlet, E-Devlet, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Han:
    Lise diploması da incelenmeli. 10 8 Yanıtla
  • 123123As:
    Cumhurbaskani olduğu zaman o üniversiteyi tarihten silecek merak etmeyin 5 8 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    Yazık Kıbrıs yolgeçen hanı olmuş Bence lise diploması da incelenmeli 4 1 Yanıtla
  • SELO:
    SİLİVRİ NİMET NİMET 0 0 Yanıtla
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