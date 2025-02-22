İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer alması üzerine 26 Şubat tarihinde ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu'nun İfadesi İçin Adliyeye Gelişi - Son Dakika
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